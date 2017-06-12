Движение Макрона и союзники набирают более 32% в первом туре парламентских выборов

Движение "Республика на марше" президента Франции Эмманюэля Макрона вместе с союзниками-центристами набирает в общей сложности более 32% голосов по итогам состоявшегося в воскресенье первого тура выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. Такие данные обнародовало МВД республики по итогам подсчета 98% бюллетеней.

По данным министерства, кандидаты от "Республики на марше" в целом по стране получают 28,2% или 6,3 млн голосов. Объединившиеся с ними перед выборами центристы из "Демократического движения" министра юстиции Франсуа Байру в свою очередь получают 4,13% или 914 тыс. голосов. Вместе они имеют все шансы на получение абсолютного большинства мест в нижней палате по итогам выборов - согласно прогнозам, их предвыборный блок может заполучить более 400 из 577 депутатских кресел.

Второй результат - у правоцентристской партии "Республиканцы" , состоящего с ними в альянсе "Союза демократов и независимых" и других союзных партий. По текущей сводке МВД, вместе они набирают 21,59% голосов.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен получает в целом по стране поддержку 13,37% избирателей, вступившее с ним в альянс движение "Вставай, Франция" показывает результат 1,18%.

Леворадикалы из движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" получают на данный момент 10,95% голосов. Утратившая большинство бывшая правящая Социалистическая партия совместно с союзниками из Левой радикальной партии, других левых партий и "зелеными" набирают 13,68%.

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход в решающий раунд, который намечен на 18 июня, ведут 7877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.