Верховный суд Бразилии не стал отправлять президента в отставку

Верховный суд Бразилии оправдал президента страны Мишела Темера по делу о коррупции, передает Globo.

Ранее полиция задержала бывшего специального помощника и друга президента Бразилии Мишела Темера в рамках расследования о коррупции.

До этого Верховный суд Бразилии постановил провести допрос президента Темера по делу о коррупции.