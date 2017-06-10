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Верховный суд Бразилии не стал отправлять президента в отставку
Верховный суд Бразилии оправдал президента страны Мишела Темера по делу о коррупции, передает Globo.
Ранее полиция задержала бывшего специального помощника и друга президента Бразилии Мишела Темера в рамках расследования о коррупции.
До этого Верховный суд Бразилии постановил провести допрос президента Темера по делу о коррупции.
У суда есть видеозапись, на которой Темер якобы обсуждает условия подкупа бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, который являлся инициаторм импичмента предыдущего президента страны Дилмы Руссеф.
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