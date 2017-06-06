JPMorgan: за инфраструктуру США стыдно перед Китаем

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор JP Morgan Джейми Даймон отметил, что Соединенные Штаты отстают в развитии инфраструктуры от Китая, и США "должно быть стыдно" за ее текущее состояние.

Об этом глава крупнейшего банка США заявил в интервью телеканалу "Блумберг". – Китай продолжает активно развивать свою инфраструктуру. Что необходимо сделать США в развитии инфраструктуры?– США не построили ни одного крупного аэропорта за последние 20 лет. Насколько я знаю, в США требуется примерно 10 лет, чтобы получить все необходимые разрешения и пройти согласование строительства для одного моста. В Нью-Йорке фактически не было построено ни одного крупного моста за последние 50 лет. Я только что вернулся из Гонконга. Нам должно быть стыдно. Америка вновь должна взяться за свою инфраструктуру. Нам нужны изменения в упрощении разрешений на строительства, в самом подходе к инфраструктуре, нам нужны проекты, которые подходят США. Сейчас мы отстаем в инфраструктуре, этого не должно происходить, это отставание негативное сказывается на росте".

В интервью Джейми Даймон также отметил, что посткризисное восстановление экономики США остается медленным – его темпы, по словам главы JP Morgan, в 2 раза ниже, чем в предыдущие этапы восстановлений после кризисов: "Экономика США в последние годы растет на уровне в 2%. Мы наблюдаем довольно длительный период восстановления экономики после кризиса. Это довольно продолжительное и довольно слабое восстановление. Текущее востановление примерно вполовину слабее, чем обычно".