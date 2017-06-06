США предупреждают о возможности новых терактов в Египте

Посольство США в Каире предупреждает о возможности новых террористических атаках в Египте. Предупреждение опубликовано на сайте дипмиссии.

26 мая на пустынной трассе в египетской провинции Эль-Минья экстремисты расстреляли автобус с коптами, которые следовали в христианский монастырь. Жертвами теракта стали 29 человек, напоминает ТАСС . За два дня до этого посольство США выступило с аналогичным предостережением о возможных террористических атаках в связи с угрозами экстремистов.

"Возможны новые атаки, — говорится в нынешнем предупреждении посольства США. — Египетское правительство разместило силы армии и полиции для защиты граждан страны и иностранцев".

В связи с этим персоналу американской миссии запрещено посещать религиозные объекты за пределами так называемого Большого Каира. Всем американским гражданам, проживающим в Египте или посещающим страну, также предписано принять меры предосторожности и строго следовать действующим предписаниям по соблюдению мер безопасности.