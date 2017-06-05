Под Киевом сотрудник СБУ обстрелял известного КВНщика за донецкие номера

Под Киевом на трассе произошел конфликт между сотрудником СБУ , волонтером Сергеем Максимцом и известным в прошлом КВНщиком Владимиром Коссе, который получил ранение; сотруднику правоохранительных органов не понравились донецкие номера «соперников», сообщают украинские СМИ. Максимец с компанией возвращался домой после поездки в лес. На повороте их подрезал Mitsubishi, а после того, как автомобили поравнялись, водители начали ругаться. Позже машины остановились и мужчина из легковушки - сотрудник СБУ снова начал ругаться, причем его оскорбили в первую очередь донецкие номера. Максимец пытался выяснить, в чем дело, однако мужчина вытащил пистолет и выстрелил в голову одного из приятелей волонтера - Владимира Коссе. Тот успел прикрыться рукой, в итоге пуля из травматического пистолета нанесла ему серьезную травму, сообщает «Страна».

Дочь Коссе заявила, что стрелял сотрудник СБУ по фамилии Чабан, который заявляет, что стрелял он в целях самообороны.

Кроме того, утверждается, что полиция содействует сотруднику СБУ в том, чтобы замести следы преступления.