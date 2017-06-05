Бойня в Тверской области: пора возвращать смертную казнь

В один уик-энд имели место:

— в Лондоне теракт;

— премьер Мэй объявила: возьмемся за террористов по-новому, без сантиментов;

— в США президент Трамп публично призвал покончить с политкорректностью;

— в России некто Никто застрелил 9 челове

Что редкинская стрельба была абсолютно в американском стиле (с русской поправкой на алкоголь) — говорю сейчас без тени антиамериканизма. Прекрасно всем из новостей известно, что подобные стрельбы происходят там часто, но общество жизнеспособно, пока способно к ответной реакции. В США она, реакция, как раз и включает для стрелков типа редкинского электрический стул в окружении большой аудитории: власти, элита штата, прокуроры, адвокаты, телесъемочные группы, родственники жертв…

Сбор такой аудитории на экзекуцию означает, что жертвы, их близкие, судьи решившиеся вынести смертный приговор, наконец, палачи — не брошены, не забыты обществом. Что лицемерие не окончательно убило данную страну.

Редкинский Никто, обогнавший по числу жертв целую команду лондонских мясников, в нормальном, здоровом обществе жить, конечно, не должен. Но какие-то нелепые танцы в прихожей Евросоюза (дальше-то все равно не пустили!), сбор справок на «аттестат демократической зрелости» заставили нашу страну отменить смертную казнь, забыв даже про пример «метрополии гуманизма» — США.

Знаю, что в ответ на мое предложение тысяча приват-доцентов щегольнет старинной формулой «закон не имеет обратной силы». Притворяясь при этом, что они не знают нашу настоящую болезнь: что у нас зачастую закон не имеет и прямой силы, не говоря об обратной!

Конечно, ради редкинского подонка никто не пойдет на слом фундаментальной тезы римского права. Его не казнят. Но есть иной способ отметить, может, даже увековечить его деяние. Если именно в ответ на это преступление общество почувствует в себе моральные силы, способность победить лицемерие и начать прямо с сегодняшнего дня общественную кампанию за возвращение смертной казни — для случаев вроде редкинского, где столько крови, а судебная ошибка (с определением виновного) исключена. Запрашивайте своих депутатов.

Вскоре будет прямая линия — беседа с президентом. Кто прорвется со своим вопросом — задайте еще и этот. Можно сформулировать… например, так:

— Чем лучше редкинский Никто тех, кого приходилось «мочить в сортирах»?

Выразив госсоболезнование Лондону (семь погибших) — чем отметить Редкино (девять)?

Наперед знаю возражения: кроме «обратной силы» — есть еще «вероятность казни невиновных».

Эту условную «редкинскую поправку», возвращение того, что было во всей истории мира, кроме нескольких стран, еще несколько десятков лет назад, должно применять прежде всего к публичным, открытым убийствам типа «американских стрельб». И здесь повторю: «американские» они — по статистике, винить США за них, может, несправедливо, как за торнадо, так же статистически тяготеющие к тем же краям. С подачи памятного Евсюкова такие стали случаться и у нас. Нехорошо и неправильно, столкнувшись с таким вызовом, реагировать, словно мы все живем где-то в Монако.

Мне, не юристу, здравый смысл подсказывает: если уж закон различает кражу и вооруженное ограбление — тем более он должен различать убийства тайные (где как раз надо вести розыск, и возможны ошибки) с убийствами публичными, сопряженными с моральным уроном десяткам свидетелей и… престижу государства.

Тут надо преодолеть многие штампы. Урон свидетелям? Очередной Никто расстрелял N человек и в ожидании полиции тупо смотрит в глаза уцелевших. Эти свидетели ужаса понесли прямой урон. Но законы, что должны учитывать технический прогресс, здесь почему-то отстали! Киберпреступность они уже учли, а то, что развитие СМИ, Интернета сделало потрясенными, заболевшими от кровавого зрелища свидетелями в «режиме реального времени» еще миллионы людей — это забыли!

Соответственно умножается и урон государству: подобные «зрелища» и осознание их безнаказанности разрушают саму психику законопослушных граждан. Безнаказанности в том смысле, что если 2/3 населения (проверьте опросы!) считают настоящим адекватным наказанием за это казнь, а им предъявляют «протокол №6 и условия-рекомендации ПАСЕ в связи с вхождением России в Совет Европы запрещающий смертную казнь», то для них, граждан, с их мыслями, чувствами, – что тюрьма для того Никто, что «строгий выговор с занесением» или «без десерта весь день»… все равно баловство и неадекват.

В одной из своих книг я рассматривал случай, как два громких процесса («дело Засулич » 1878 года и суд над убийцами императора Александра II в 1881-м) и истерическая реакция, шоу вокруг них фактически развалили российскую юридическую систему, сильно приблизив и то, столетие чего мы отмечаем в этом году.

Подробнее планирую рассказать об этом в своем блоге в «МК». А пока кратко, чем 1878 год мне напомнил 1996-й, когда Ельцин, «вытирая ноги, теребя дверной звонок», на пороге Совета Европы отменял высшую меру.

Итак, 1878 год, адвокат Александров внушал и внушил присяжным: «Сочувствие наказанному Боголюбову оправдывает террористку Засулич»… Оглашение вердикта оборвалось на словах: «Невинов…» Крики радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы «Браво! Ура! Молодцы!». Обнимали друг друга, целовались, лезли через перила к Александрову и Засулич, поздравляли… Адвоката качали, а затем на руках вынесли из зала суда и пронесли до Литейной улицы. Когда Засулич вышла из дома предварительного заключения, она попала в объятия толпы. Под радостные крики ее подбрасывали вверх.

Русский юрист Н.И.Карабчевский: «Защита Веры Засулич сделала адвоката Александрова всемирно знаменитым. Речь его перевели на иностранные языки». Газеты Франции, Германии, Англии, США, Италии, всего цивилизованного мира в восторге: в России победили Закон и Гуманность!

Засулич, адвокат Александров, председатель суда Кони — герои дня. На следующий день после освобождения приговор был опротестован, издан приказ об аресте Засулич, но она скрылась на конспиративной квартире и вскоре, чтобы избежать повторного ареста, тайно переправлена в Швецию. В 1880 году Засулич в Париже. Сотрудничает с Плехановым, Лениным…

Я предлагаю задуматься над тем, что все время казалось простым и естественным: переход Засулич на нелегальное положение, эмиграция в Европу… упреждая повторное рассмотрение ее Дела. Вроде все правильно, привычное тогдашнее коловращение: теракт, суд, эмиграция, подполье.

Но… Европа и США тогда приветствовали Торжество Закона в России! Каковое « торжество» во всем мире предполагает рассмотрение дела в нескольких инстанциях. Чего, кажется, проще: районный суд решил, областной может перерешить, далее Верховный суд… Но Европа, вместе с нашими революционерами и либералами, получив нужное решение первой инстанции — Петербургского окружного суда… выкрадывает и укрывает Засулич — от последующих столь же законных судебных инстанций…

Примерно так через 27 лет начнут стрелять городовых, а потом… принимай, Европа, обиженных эмигрантов!

Но вернемся в 2017-й. И еще раз: орудия казни… расстрел, например, считался самым гуманным способом — недаром столько было историй с усилением мер наказания для особых Никто времен Второй мировой войны, введением, а потом отменой повешения.

И вся обстановка «приведения в исполнение» должны соответствовать: погулял как в Техасе — и заканчивай как там! С трансляцией. Видно, там, для исцеления общества, а не человека (не редкинского же Никто исцелять!) подобраны соответствующие недугу аппараты и процедуры. И это еще задолго до вчерашнего объявления Трампа о «завязывании с политкорректностью». Так что один стул с инструкцией по использованию можно у них взять в лизинг. Для наглядности.