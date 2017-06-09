Министр ОАЭ рассказал о сценариях развития скандала с Катаром

Государственный министр по делам Национального союзного совета ОАЭ Нур Аль-Кааби прокомментировал разрыв дипломатических отношений с Катаром.

«Красная черта, которую перешли власти Катара, очевидна. Это поддержка терроризма, поддержка террористических группировок и размещение радикальных групп на территории Катара. Распространение средств массовой информации, осуждающих стабильные правительства», — заявил Аль-Кааби в интервью RT.

По его словам, кризис может пойти по двум сценариям.

«Есть два сценария. Первый — урегулирование кризиса за столом переговоров, где будут открыто и ясно обсуждаться все вопросы. В ходе этих обсуждений можно предложить меры по разрешению кризиса. Или другой сценарий — изоляция. Это повлияет на правительство и государство Катар. И на регион», — подчеркнул министр ОАЭ.

Ранее власти ОАЭ закрыли воздушное сообщение с Катаром.

В начале недели Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские Острова разорвали дипломатические отношения с Катаром.