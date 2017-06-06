Восьмая страна разорвала отношения с Катаром

Восьмой страной, объявившей о разрыве дипломатических отношений с республикой Катар, стала республика Маврикий. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на саудовский новостной портал Sabq.

Ранее о разрыве дипотношений с Катаром объявили Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивская Республика. Причиной для таких шагов стали обвинения в адрес Дохи в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламского государства» и «Аль-Каиды»

Кроме того, Катар обвиняют в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.