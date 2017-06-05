В Литве назвали сроки строительства стены на границе с Россией

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного ограждения на границе Литвы с Россией в районе Калининградской области, сообщают местные СМИ.

"На госгранице с Калининградской областью на участке протяженностью 44,6 км будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств - Литвы, Польши и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компании Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше.

Стоимость работ оценивается в €1 млн 335 тыс. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.