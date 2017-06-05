Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром

Бахрейн разрывает дипломатические отношения с Катаром, передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ королевства. В Манаме обвинили Катар в то, что он поддерживает терроризм и вмешивается во внутренние дела Бахрейна.

Воздушное и морское сообщение между странами прекращено. Бахрейн также предписал своим подданным выехать из Катара в течение 14 дней.

В свою очередь, разорвала дипотношения с Катаром и прекратила транспортное сообщение с ним Саудовская Аравия. Как заявили в Эр-Рияде, этот шаг необходим для защиты королевства от «терроризма и экстремизма». Саудовская Аравия призвала «все братские страны и компании сделать то же самое».

Вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией о разрыве отношений с Катаром объявил Египет, также обвинив Доху в поддержке терроризма.