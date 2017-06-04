Хейли обвинила Россию в попытках расколоть НАТО

Постпред США при ООН заявила, что «Россия будет пытаться расколоть» НАТО, однако альянс «никогда не отходил от соблюдения пятой статьи (устава альянса – прим. ВЗГЛЯД)».

Пятая статья устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом.

В мае Трамп заявлял, что НАТО будущего должно сосредоточиться на угрозах, в том числе, со стороны России. В Кремле отметили, что эти слова Трампа направлены на то, чтобы союзники США охотнее обеспечивали финансирование альянса.