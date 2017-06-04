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Хейли обвинила Россию в попытках расколоть НАТО
Североатлантический альянс «остается единым наперекор попыткам России внести раскол в его ряды», заявила в эфире CNN постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Хейли заявила, что администрация президента США Дональда Трампа привержена соблюдению принципа коллективной обороны, закрепленного в пятой статье устава НАТО, передает ТАСС.
Постпред США при ООН заявила, что «Россия будет пытаться расколоть» НАТО, однако альянс «никогда не отходил от соблюдения пятой статьи (устава альянса – прим. ВЗГЛЯД)».
Пятая статья устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом.
В мае Трамп заявлял, что НАТО будущего должно сосредоточиться на угрозах, в том числе, со стороны России. В Кремле отметили, что эти слова Трампа направлены на то, чтобы союзники США охотнее обеспечивали финансирование альянса.
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