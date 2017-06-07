СМИ: генпрокурор США может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

"Источники заявили ABC News, что отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом стали настолько напряженными, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку", — сообщает телеканал.

По его данным, напряженность связана с решением Сешнса устраниться от расследования "связей Трампа с Россией". Источники АВС заявляют, что Трамп недоволен решением Сешнса, а тот недоволен отношением президента.

Российского посла Сергея Кисляка на протяжении длительного времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.