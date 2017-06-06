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Полиция отпустила всех подозреваемых к причастности к теракту в Лондоне

Все задержанные по теракту в Лондоне отпущены
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Британская полиция отпустила без предъявления обвинений всех задержанных по делу о теракте в Лондоне. Об этом во вторник, 6 июня, передает Reuters заявление правоохранительных органов.
После теракта на Лондонском мосту были задержаны 12 человек. 5 июня сообщалось, что следователи, работающие по делу о теракте, установили личности всех нападавших. Одним из террористов, устроивших атаку в Лондоне вечером 3 мая, был 27-летний Хурам Шазад Бутт, другим — 30-летний Рашид Редуан.
Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.
Жертвами этой атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Злоумышленники, совершившие нападение, были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.
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