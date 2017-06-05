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Полиция отпустила одного из задержанных в связи с терактом в Лондоне
Полиция Великобритании отпустила одного из 12 задержанных в связи с нападением в Лондоне без предъявления обвинений, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.
"Мужчина 50 лет, задержанный в районе Баркинга (на востоке Лондона — ред.), был отпущен на свободу без предъявления обвинения", — сообщил Роули. В его заявлении также отмечается, что еще одиннадцать человек — семь мужчин и четыре женщины — до сих пор находятся под стражей.
Роули отметил, что для обеспечения безопасности по всему Лондону могут быть задействованы дополнительные силы полиции. Он также пообещал назвать имена нападавших, когда это станет возможно.
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