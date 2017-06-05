Полиция отпустила одного из задержанных в связи с терактом в Лондоне

Полиция Великобритании отпустила одного из 12 задержанных в связи с нападением в Лондоне без предъявления обвинений, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули

"Мужчина 50 лет, задержанный в районе Баркинга (на востоке Лондона — ред.), был отпущен на свободу без предъявления обвинения", — сообщил Роули. В его заявлении также отмечается, что еще одиннадцать человек — семь мужчин и четыре женщины — до сих пор находятся под стражей.

Роули отметил, что для обеспечения безопасности по всему Лондону могут быть задействованы дополнительные силы полиции. Он также пообещал назвать имена нападавших, когда это станет возможно.