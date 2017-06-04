Макрон выразил поддержку семьям погибших в лондонских терактах

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку семьям погибших в терактах в Лондоне и заявил, что Франция поддерживает Великобританию.

"Пред лицом этой новой трагедии Франция, как никогда, рядом с Великобританией. Мои мысли с погибшими и их близкими", — написал Макрон в своем Twitter.