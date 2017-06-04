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В Лондоне закрыли четыре вокзала закрыли из-за ЧП
Фото: © REUTERS / Hannah McKay
Станция лондонского метро Vauxhall закрыта в связи с инцидентом в районе Воксхолл примерно в 3 километрах к юго-западу от Лондонского моста, сообщает департамент транспорта Лондона.
Станции метро London Bridge, Bank и Borough остаются закрытыми из-за ЧП на Лондонском мосту и рядом с ним.
Газета Sun также сообщает о закрытии железнодорожных станций London Bridge, Waterloo East, London Charing Cross и London Cannon Street.
Ранее управление полиции Лондона подтвердило наезд микроавтобуса на людей на Лондонском мосту и нападение с ножом на посетителей рынка района Боро, а также сообщило о происшествии в районе Воксхолл.
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