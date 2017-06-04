В Лондоне закрыли четыре четыре вокзала закрыли из-за ЧП

Станция лондонского метро Vauxhall закрыта в связи с инцидентом в районе Воксхолл примерно в 3 километрах к юго-западу от Лондонского моста, сообщает департамент транспорта Лондона.

Станции метро London Bridge, Bank и Borough остаются закрытыми из-за ЧП на Лондонском мосту и рядом с ним.

Газета Sun также сообщает о закрытии железнодорожных станций London Bridge, Waterloo East, London Charing Cross и London Cannon Street.

Ранее управление полиции Лондона подтвердило наезд микроавтобуса на людей на Лондонском мосту и нападение с ножом на посетителей рынка района Боро, а также сообщило о происшествии в районе Воксхолл.