В аэропорту Техаса самолет увяз в грязи: отложены боле 30 рейсов

Более 30 рейсов отложили в международном аэропорту Сан-Антонио, штат Техас, из-за того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщила администрация аэропорта, отметив, что всего отложено 34 рейса.

По данным агентства Associated Press, Boeing увяз в грязи, которая образовалась за пределами ВПП. Инцидент привел к перекрытию одной из двух взлетно-посадочных полос и сбою графика воздушного сообщения.