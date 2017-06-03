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В аэропорту Техаса самолет увяз в грязи: отложены боле 30 рейсов

В аэропорту Техаса самолет увяз в грязи
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Более 30 рейсов отложили в международном аэропорту Сан-Антонио, штат Техас, из-за того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщила администрация аэропорта, отметив, что всего отложено 34 рейса.
По данным агентства Associated Press, Boeing увяз в грязи, которая образовалась за пределами ВПП. Инцидент привел к перекрытию одной из двух взлетно-посадочных полос и сбою графика воздушного сообщения.
По данным Федерального авиационного управления США, в среднем задержки отправления рейсов из Сант-Антонио "достигают 1 часа 55 минут", передает ТАСС.
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ИТАР-ТАСС
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