Макрон призвал Эрдогана освободить задержанного французского фотографа

Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic . Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

По информации источников агентства в администрации президента Франции, вопрос о дальнейшей судьбе Депардона был затронут в ходе телефонного разговора Макрона и Эрдогана. "Президент Республики вновь выразил свою озабоченность судьбой французского фотографа", — цитирует агентство источники. Макрон "призвал вернуть господина Депардона во Францию как можно скорее".

Как сообщается, в ходе телефонного разговора, помимо судьбы французского фотографа, лидеры Франции и Турции обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также выход США из Парижского соглашения по климату. Турецкий президент подтвердил приверженность своей страны этому соглашению.