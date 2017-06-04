Что ждёт Украину после принятия закона о свободном обращении оружия

Осенью Верховная Рада Украины собирается рассмотреть законопроект о свободном обращении оружия. Одна из причин появления этой инициативы — рост числа правонарушений в стране и потребность граждан в самозащите. Однако эксперты отмечают, что украинцы не готовы к таким нововведениям, поскольку либерализация в оружейной сфере может резко ухудшить криминогенную ситуацию на Украине.

На Украине готовят закон о свободном обращении оружия. Он будет подготовлен в сентябре, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский

«Моя позиция достаточно чёткая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ », — заявил Пашинский.

Почём оружие

В свободной продаже приобрести оружие смогут бывшие сотрудники правоохранительных органов — Национальной полиции или СБУ, которые не были замечены в правонарушениях. Также в законопроект могут быть внесены статьи, дающие права обычным украинцам на право свободно носить оружие. Населению могут позволить приобретать пневматическое оружие со скоростью полёта пули до 100 м/с, а также пистолеты с обычными и резиновыми пулями.

Помповое оружие обойдётся покупателям в 7-12 тыс. грн ($270—460), полуавтоматическое гладкоствольное — от 8 до 100 тыс. грн ($308—3,8 тыс.). Проблем с выбором не будет: на Украине присутствуют практически все крупные мировые производители. Но, судя по ценам и зарплатам на Украине, вооружиться смогут далеко не все украинцы.

Защити себя сам

О необходимости позволить украинцам стрелять в обидчиков на Украине начали говорить сразу после событий на Майдане. Уровень преступности в стране растёт, а раскрываемость падает, в украинской столице этот показатель — менее 20%.

«Только в Киеве в течение нескольких последних дней произошло два кровавых и громких преступления: убийство советника директора «Укрспирта» и покушение на участников силовой операции на Донбассе Адама Осмаева и Амину Окуеву. Не обошлось без гранат на улице, смертельных драк и рейдерства», — говорится в недавнем заявлении украинских СМИ.

До сих пор нераскрытыми остаются десятки резонансных убийств, и чуть ли не каждую неделю этот список растёт. Однако, по данным украинского МВД, число преступлений с применением огнестрельного оружия в стране снижается: в 2015 году было зафиксировано 1526 случаев, а 2016-ом — 579.

Официальная статистика о числе единиц огнестрельного оружия расходится с оценками экспертов.

По данным главы МВД Арсена Авакова, на учёте органов Нацполиции в 2016 году находилось 879 тыс. собственников огнестрельного оружия. Однако эксперты говорят о том, что оружия на руках у населения на порядок больше. По их оценкам, неучтенных «стволов» у украинцев от 2 до 7 млн единиц. А судьи кто? Отсутствие в законодательстве страны положений о ношении и использовании оружия может серьёзно осложнить ситуацию.

Существующее украинское законодательство фактически не даёт украинцам право носить оружие, рассказывает RT руководитель крупной юридической компании, пожелавший остаться неназванным.

«Доказать, что оружие использовалось для самозащиты практически невозможно, о чём свидетельствует существующая судебная практика. Чаще всего в суде тяжело доказать, что выстрел смог предотвратить тяжёлое преступление. Прокуроры, как правило, настаивают на обратном», — говорит он.

Огнеопасный процесс

На Украине сейчас фактически и так существует свободное обращение оружия, которое поступает в города страны из зоны АТО. Практически ежедневно киевская полиция рапортует о новых задержаниях украинцев с оружием и боеприпасами. Например, в конце мая во время досмотра багажа пассажира поезда «Мариуполь—Киев» полиция нашла шесть карабинов иностранного производства. Задержанный предъявил пять поддельных разрешений на ношение и хранение оружия. Оружие поставлялось из восточных областей страны.

Украинская власть пытается снять с себя ответственность, сообщил RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

«Сейчас Порошенко работает по старому советскому принципу «если пьянку предотвратить нельзя, то её надо возглавить». Они пытаются это дело узаконить, так как в обороте среди гражданских лиц на Украине ходит огромное количество оружия: от 1,5 до 7 млн стволов. Наши спецслужбы докладывают, что через Румынию и Польшу это оружие уже начало идти в Европу. И у Европы в ближайшее время будут большие проблемы», — сказал Клинцевич.

Эксперт считает, что при той вседозволенности, которая существует в стране, это оружие будет применяться, причём в мирных кварталах.

На Украине продолжается обнищание населения, а свободный оборот оружия может ускорить и обострить процесс вооруженного противостояния, сообщил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин

«Люди готовы использовать биты на украинских дорогах, а право на свободное ношение оружия приведёт к вооруженному противостоянию», — считает эксперт.

Ситуация ужесточается тем, добавляет эксперт, что украинская власть не занимается ростом благосостояния населения. Это может приводить к усилению криминогенной ситуации в стране.