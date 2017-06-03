Власти Германии депортировали марокканца, планировавшего теракт у посольства РФ

Власти ФРГ депортировали из страны гражданина Марокко, задержанного в апреле под Лейпцигом по подозрению в подготовке теракта, который он, предположительно, намеревался осуществить возле российского посольства в Берлине. Об этом сообщило МВД федеральной земли Саксония.

По данным ведомства, 24-летний мужчина был отправлен на родину авиарейсом из Франкфурта-на-Майне. С 21 апреля он находился в одном из пенитенциарных учреждений в земле Рейнланд-Пфальц, поскольку окружной суд в Лейпциге принял решение о депортационном аресте подозреваемого.