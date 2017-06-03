В аэропорту Киева задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В аэропорту "Киев" пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к террористической организации. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, когда 33-летний гражданин России проходил паспортный контроль, сработала база Интерпола . По предварительным данным, установлено, что россиянин, прилетевший из Анкары, разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержаны четыре россиянина по линии Интерпола.