Правительство Ирландии возглавит гомосексуальный сын мигранта

Новым лидером правящей партии Ирландии «Фине гэл» избран действующий министр социальной защиты, открытый гей и сын индийского мигранта Лео Варадкар, сообщает DW. 13 июня парламент страны должен утвердить его на должность премьер-министра.

38-летний политик станет первым главой правительства Ирландии, открыто объявившим о своей гомосексуальности. Он сделал это в 2015 году в канун референдума о легализации однополых браков в стране. Варадкар станет также самым молодым ирландским премьером в истории и первым главой правительства индийского происхождения. Его отец иммигрировал в Ирландию в 1970-е годы, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.

«Если мое сегодняшнее избрание на роль лидера «Фине гэл» что-то продемонстрировало, так это то, что эта республика лишена предрассудков», — заявил Лео Варадкар.

Католическая Ирландия долгое время считалась одной из самых негативно настроенных к ЛГБТ-сообществу стран Европы — до 1993 года гомосексуальность в стране была вне закона.

В 2011 году в стране вступил в силу закон, разрешающий однополым парам вступать в официальные гражданские партнерства. На референдуме 2015 года 62,1% ирландцев проголосовали за изменение конституции и легализацию однополых браков.