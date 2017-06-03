Главные события у вас в почте
Мэттис заявил об активизации усилий КНДР по разработке ядерного оружия
Фото: © AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Министр обороны США Джефф Мэттис заявил, что КНДР активизировала усилия по разработке ядерного оружия, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, глава Пентагона в ходе своего визита в Сингапур заявил, что от КНДР исходит "явная и настоящая" угроза. Он также отметил, что Пхеньян активизировал свои усилия по разработке ядерного оружия.
Мэттис 31 мая отправился в тур по азиатским государствам.
Оставить комментарий