Глава Пентагона: конфронтация с Китаем возможна

Против милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море выступил глава оборонного ведомства США Джефф Мэттис.

Как сообщают СМИ, Мэттис считает, что масштабы и эффект деятельности Китая в вышеназванном море отличается от схожих действий других государств. Информацией об этом поделилось агентство Франс Пресс

По словам Мэттиса, действия Китая включают в себя милитаризацию искусственных островов, неуважение к интересам других стран и пренебрежение международным правом. В связи с этим глава Пентагона считает, что между США и Китаем возможна конфронтация.