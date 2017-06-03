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Глава Пентагона: конфронтация с Китаем возможна
Фото: defense.gov / U.S. Department of Defense
Против милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море выступил глава оборонного ведомства США Джефф Мэттис.
Как сообщают СМИ, Мэттис считает, что масштабы и эффект деятельности Китая в вышеназванном море отличается от схожих действий других государств. Информацией об этом поделилось агентство Франс Пресс.
По словам Мэттиса, действия Китая включают в себя милитаризацию искусственных островов, неуважение к интересам других стран и пренебрежение международным правом. В связи с этим глава Пентагона считает, что между США и Китаем возможна конфронтация.
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