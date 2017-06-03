Европа на перепутье: риски и перспективы

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ:

Европа оправилась от шока после Брекзита

«Брекзит - это был перекрёсток..., он воспринимался как начало расчленения Европы... И сегодня у нас может быть более оптимистичный взгляд», - Жерар Местралле , председатель совета директоров ENGIE Group.

Европа «облегчённо выдохнула» после победы Эммануэля Макрона «Европа не станет из-за этого сильнее, это плохо для Великобритании... Мне кажется, что Брекзит - это самое тупое решение за десятилетие», - Маркус Бэйрер, гендиректор BusinessEurope.

«И у нас были сигналы..., что популизм становится всё более популярным... Но что-то произошло, как раз противоположное тому, чего ожидали...», - Жерар Местралле.

«Это проевропейское голосование. Это голосование за того, кто хочет изменить страну», - Маркус Бэйрер.

Европа связывает надежды с президентом Франции и его сотрудничеством с Германией

«У нас есть внутренняя новая пара — Франция - Германия... У нас есть возможность – новый президент. Они поведут Европу к внутренним реформам», - Жан-Пьер Тома, президент Thomas Vendome Investment.

«Это новое лидерство, сотрудничество Германии и Франции могут привести к новому уровню», - Эммануэль Бабо, заместитель главного исполнительного директора Schneider Electric.

Закрытость Евросоюза от России - санкции мешают диалогу ПРОБЛЕМЫ:

Украинское правительство не делает ничего в части регионализации или федерализации. Но мы оказываем давление на одну сторону и усиливаем санкции против России. Это не в интересах ни России, ни ЕС», - Жан-Пьер Тома.

Вместо поиска компромиссов в ЕС оказывают давление на страны, имеющие иное мнение

«Когда мы начинаем говорить, что требуется более прагматичное сотрудничество ЕС и России, сразу скажут - пропутинец, пророссийский и т.д. И надо выбирать: или ты за Путина, или ты за Трампа... Я - за Венгрию! Решения, которые мы принимаем в Венгрии - это наши национальные интересы. Не российские, не американские», - Петер Сийярто , министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.

РЕШЕНИЯ: Руководству ЕС нужно научиться слышать и страны, и людей

«Макрон произнес речь, когда он стал президентом. Он сказал, что Европе необходимо восстановить связь с её народами... Если появится согласование между тем, что хотят и люди, и Брюссель, и правительства, то тогда будет достигнут успех», - Лив Моника Стубхольт, председатель совета директоров Норвежско-Российской торговой палаты.

Решение проблем ЕС - в отказе от Брюсселя?

«Может, отказаться от Брюсселя…? И был бы общий рынок без этого излишнего количества лишних бюрократов», - Джим Роджерс , председатель Beeland Interests Inc.

«Когда Брюссель берет на себя вопрос, связанный с внешней политикой, у них не получается это хорошо. Они должны доказать людям то, что они могут справиться. И если они не могут справляться, надо вернуть эти функции государствам-членам», - Лив Моника Стубхольт.

ЕС необходимо полномасштабное сотрудничество с Россией и отказ от санкций

«Чтобы это состоялось, нам необходимо решить политические вопросы. Решить вопрос этих глупых санкций. Президент Макрон должен сделать определённые шаги. И Германия также... Европа должна начать процесс уменьшения санкций. Шаг за шагом. В то же самое время необходимо, чтобы соблюдались Минские соглашения. Надо и украинскую сторону толкать, чтобы они уважали соглашение», - Жан-Пьер Тома.

«Санкции – то, от чего надо избавиться. Надо просто определяющий элемент найти... Должна быть дискуссия России и Европы: какое должно быть событие, чтобы две стороны сказали: «всё, мы подходим к концу санкций»», - Эммануэль Бабо.