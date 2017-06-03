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Депутат Рады Королевская, которой радикалы плеснули в зеленкой в лицо, потеряла зрение
Фото: ukraina-vpered.com
Сегодня медики Киевского центра микрохирургии глаза обследовали народного депутата Украины Наталию Королевскую и подтвердили у нее химический конъюнктивы левого глаза и ожог роговицы, а также частичную потерю зрения. Об этом сообщает ее пресс-служба на официальной странице в Facebook .
Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены , сказано в сообщении.
Вчера, 2 июня, во время Съезда женщин Юга Украины, представители националистических группировок угрожали его участницам, после заминировали здание и начали нападать на них на них. Депутат Наталья Королевская пострадала больше всех, ей радикалы в глаза плеснули зеленкой.
Нападение на нее произошло на улице в момент, когда она разговаривала с участницами съезда Женщины за мир . Сообщается, что на группу женщин напали люди в камуфляже, после содеянного они скрылись.
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