Депутат Рады Королевская, которой радикалы плеснули в зеленкой в лицо, потеряла зрение

Сегодня медики Киевского центра микрохирургии глаза обследовали народного депутата Украины Наталию Королевскую и подтвердили у нее химический конъюнктивы левого глаза и ожог роговицы, а также частичную потерю зрения. Об этом сообщает ее пресс-служба на официальной странице в Facebook .

Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены , сказано в сообщении.

Вчера, 2 июня, во время Съезда женщин Юга Украины, представители националистических группировок угрожали его участницам, после заминировали здание и начали нападать на них на них. Депутат Наталья Королевская пострадала больше всех, ей радикалы в глаза плеснули зеленкой.

Нападение на нее произошло на улице в момент, когда она разговаривала с участницами съезда Женщины за мир . Сообщается, что на группу женщин напали люди в камуфляже, после содеянного они скрылись.