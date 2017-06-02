В Дании декриминализовали богохульство

Парламент Дании проголосовал за декриминализацию статьи, которая предусматривала наказание за богохульство, пишет The Guardian

Отмечается, что соответствующая статья находилась в датском законодательстве в том или ином виде с 1683 года.

Действующий уголовный кодекс Дании вступил 1930 году. За время его действия по делам о богохульстве были вынесены только два приговора.

В последний раз подобная статья привлекла внимание после того, как датчанин в 2015 году сжёг копию Корана и выложил видео об этом в Facebook. Однако, обвинение ему не было предъявлено.

Ранее суд Индонезии приговорил губернатора-христианина к двум годам тюрьмы за богохульство.