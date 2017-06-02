Австрийский канцлер подсчитал убытки от антироссийских санкций

Антироссийские санкции крайне невыгодны для Австрии, они обходятся Вене почти почти в 0,3 процента ВВП. Об этом в интервью РИА Новости заявил канцлер страны Кристиан Керн

«Австрия страдает от этого. В связи с этим мы считаем, что нам необходимо усиленное взаимодействие в этом отношении, чтобы создать перспективу будущего, которая будет основываться на сотрудничестве», — сказал он.

В то же время Керн напомнил, что у Европы по вопросу ограничений в отношении Москвы сформирована общая позиция. «Эти санкции обсуждаются, будет дискуссия по поводу их продления. Роль Австрии в данных рамках — участвовать в происходящем», — сказал он, добавив, что «это вопрос щекотливый».

18 января министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что выступает за постепенное снятие санкций ЕС против России в случае выполнения минских соглашений.

По словам Курца, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по реализации минских договоренностей, надо обсуждать постепенный отказ от ограничительных мер. В то же время дипломат отметил, что это не относится к санкциям, введенным в ответ на присоединение Крыма.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии было подписано соглашение по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года.