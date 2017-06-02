Обзор зарубежных СМИ: Разоблачение российского реалити-шоу

Русские «Голодные игры» оказались фейком

В России должно было выйти самое экстремальное реалити-шоу в мире – Game2: Winter. Предполагалось, что 30 человек будут выживать в Сибири безо всяких правил. Однако, как пишет Yle , проект Game2: Winter оказался пиар-трюком.

Автор проекта россиянин Евгений Пятковский выпустил видео, в котором сообщил, что все соревнование – это фейк. Организаторы хотели таким образом показать, как можно попасть в поле зрения СМИ. Финское издание пишет о шведском кандидате Матсе Гольдберге, который почти попал в список участников. По его словам, новость об обмане Game2: Winter его разозлила.

Кто разжигает ненависть между поляками и украинцами

Между украинцами и поляками в течение последних дней произошло несколько громких инцидентов в обеих странах, пишут «Вести-Украина» . По мнению экспертов, причина кроется в той политике, которую проводит Украина.

В ночь на 30 мая в городе Мостисках Львовской области неизвестные подожгли школу с польским языком обучения. В ночь на 28 мая в Гданьске группа пьяных поляков забросала камнями дом с украинскими работниками. Польская прокуратура возбудила уголовное дело «на основании преступления на фоне этнической и расовой ненависти». Политолог Андрей Золотарев утверждает: виной всему политика, которую проводит Украина. «Украинская власть взяла на вооружение радикальный национализм. Тем самым был разрушен тот хрупкий баланс, который сложился во времена Кучмы, когда украинцы и поляки смогли переступить через взаимные противоречия. Поляки не меньшие националисты, чем украинцы, и для них есть болезненные темы. А мы их постоянно дразним», – заявил Золотарев.

Украину интегрируют в ЕС как «аграрную колонию»

Без связей с российским рынком Украина стремительно теряет статус развитой страной, пишет Junge Welt . В такой ситуации Украина интегрируется в ЕС не как промышленно развитая страна, а как «аграрная колония и поставщик дешевой рабочей силы», предположил автор статьи.

Отмечается, что самый серьезный удар после распада СССР пришелся на тяжелую промышленность. При этом решение киевских властей об экономической блокаде с Донбассом лишь усугубило положение дел. Однако на Украине есть сферы, в которых наблюдается рост – например, в сельском хозяйстве. Эксперты предсказывают рост в текстильной и обувной промышленности, а также увеличение производства комплектующих деталей по заказу западных концернов. В то же время, в стране не хватает рабочей силы, поскольку миллионы украинцев ездят в трудовую миграцию за рубеж.

Глава шведского МИД предостерегла Путина от «угроз» в адрес Стокгольма

Если Швеция вступит в НАТО , Москве придется подумать о соответствующей реакции, заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил при этом, у России нет никаких причин начинать войну против Швеции, однако вступление в НАТО рассматривается как «дополнительная угроза», сообщает Svenska Dagbladet

В ответ на это заявление глава МИД Швеции Маргот Вальстрём призвала Москву «воздержаться от угроз» в адрес Стокгольма. «Россия должна воздержаться от того, чтобы нам каким-либо образом угрожать», – заявила в ответ на слова Путина Вальстрём. По ее словам, шведское правительства долгое время придерживается политики неприсоединения к любым военным альянсам, а также развиваем собственный оборонительный потенциал.

Что НАТО затевает в Сирии?

США в нынешнем году достигли некоторых целей по возвращению военного присутствия в Ираке, а также по введению своих ВС в Сирию. США планируют увеличить число военных в Ираке до 25 тысяч, а в Сирии до 15 тысяч. Кроме того, как пишет Thawra , недавно прозвучало решение НАТО вступить в международную коалицию во главе с США – для борьбы с ИГИЛ