В Раде выступили за расширение миссии ОБСЕ в Донбассе

Число наблюдателей ОБСЕ в Донбассе должно быть увеличено. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко в ходе встречи с генеральным директором по безопасности и консульским вопросам МИД Великобритании Филиппом Бартоном и заместителем национального советника по вопросам безопасности Великобритании Кристианом Тернером, сообщает пресс-служба аппарата Верховной рады.

"Мы выступаем за увеличение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, их доступа к обязательному мониторингу ситуации вблизи российско-украинской границы", - сказала она.

Нардеп также призвала оказывать более жесткую реакцию международного сообщества на "вызывающее препятствование наблюдателям ОБСЕ в Донбассе".