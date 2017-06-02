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В Раде выступили за расширение миссии ОБСЕ в Донбассе
Число наблюдателей ОБСЕ в Донбассе должно быть увеличено. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко в ходе встречи с генеральным директором по безопасности и консульским вопросам МИД Великобритании Филиппом Бартоном и заместителем национального советника по вопросам безопасности Великобритании Кристианом Тернером, сообщает пресс-служба аппарата Верховной рады.
"Мы выступаем за увеличение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, их доступа к обязательному мониторингу ситуации вблизи российско-украинской границы", - сказала она.
Нардеп также призвала оказывать более жесткую реакцию международного сообщества на "вызывающее препятствование наблюдателям ОБСЕ в Донбассе".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов связал завершение войны в Донбассе с взятием Москвы.
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