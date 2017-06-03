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Совет безопасности ООН расширил санкционный список в отношении КНДР
Фото: © РИА Новости . Flickr МИД России
Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР. Соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно в пятницу.
Документ включает в санкционный список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.
Как ранее сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, в процессе согласования документа были учтены многие озабоченности, высказанные представителями России.
В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Последнее было проведено в понедельник.
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