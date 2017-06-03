КНДР заявила о неспособности США перехватить её ядерное оружие

Северная Корея осудила проведённые США испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что её ядерное оружие перехватить не удастся.

Как сообщает «Рёнхап», представитель северокорейских Стратегических сил назвал проведённые Вашингтоном испытания серьёзной провокацией.

Он тажке отметил, что США ошибаются, думая, что такой перехват сможет предотвратить «дождь ядерных ударов» Стратегических сил КНДР.

«Такой рискованный шаг — это знак, что их подготовка к развязыванию ядерной войны против КНДР перешла в финальную фазу», — добавил представитель.