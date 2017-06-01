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СМИ: Тиллерсон отказался разговаривать с Могерини после визита в Россию
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после визита в апреле в Россию отказался разговаривать с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, пишет журнал Foreign Policy, источники которого напрямую связывают два этих события. Источники утверждают, что Госдеп отказал Могерини в телефонных переговорах с Тиллерсон, предложив ей пообщаться с представителем ведомства более низкого ранга. Эти действия, по сведениям журнала, «привели ее в ярость на фоне и без того напряженных отношений США и ЕС», передает ТАСС.
Отмечается, что в тот момент аппарат Могерини готовил к ее встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и попросил Госдепартамент провести консультации с госсекретарем, который недавно находился в Москве. В ЕС надеялись получить от Тиллерсона сведения о его переговорах с Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным.
«Это действительно ее разозлило, - приводит журнал слова своего источника, близкого к руководству ЕС. - Нельзя так относиться к Могерини».
Могерини, когда ей предложили пообщаться с начальником отдела политического планирования Госдепа Брайаном Хуком, ответила отказом.
Напомним, в середине апреля Тиллерсон после переговоров с Лавровым был принят Путиным в Кремле.
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