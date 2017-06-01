СМИ: Тиллерсон отказался разговаривать с Могерини после визита в Россию

Отмечается, что в тот момент аппарат Могерини готовил к ее встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и попросил Госдепартамент провести консультации с госсекретарем, который недавно находился в Москве. В ЕС надеялись получить от Тиллерсона сведения о его переговорах с Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным

«Это действительно ее разозлило, - приводит журнал слова своего источника, близкого к руководству ЕС. - Нельзя так относиться к Могерини».

Могерини, когда ей предложили пообщаться с начальником отдела политического планирования Госдепа Брайаном Хуком, ответила отказом.

Напомним, в середине апреля Тиллерсон после переговоров с Лавровым был принят Путиным в Кремле.