ВСУ отказались соблюдать перемирие ко Дню защиты детей

ВСУ не соблюдает режим прекращения огня в Донбассе, который начался с 00:00 1 июня. Об этом в социальных сетях сообщают жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На YouTube также появилось видео, на котором видно, как ведется обстрел. Опубликовавший кадры местный житель отметил, что начался огонь за три часа до полуночи и продолжался до утра.

По данным Русской весны перед наступлением полуночи украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела ВСУ на улице Луговского был ранен мирный житель. Известно, что это мужчина 1969 года рождения.

Напомним, с 00:00 1 июня сторонами конфликта на Донбассе было согласовано полное прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения в связи с Международным днем защиты детей.