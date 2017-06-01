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СМИ опубликовали карту районов США, которые «подвергнутся российским ядерным атакам»
В интернете опубликована карта военных объектов США, по которым Россия в случае ядерной войны нанесет удары. Карту составил писатель Стивен Шварц. Ее опубликовал портал Business Insider.
«В Нью-Йорке или Лос-Анджелесе могут считать себя центром мира, с точки зрения приоритетов в вопросе ядерного удара в действительности они не так важны, как Северная Дакота или Монтана», - заявил Шварц. Писатель утверждает, что со времён холодной войны в Москве и Вашингтоне существуют планы того, как «наилучшим образом вести ядерную войну друг против друга». По версии Шварца, обе стороны придерживаются концепции «умной ядерной войны», которая подразумевает нанесение ударов по особо важным объектам инфраструктуры противника. Автор статьи отмечает, что даже удары по малонаселенным местам могут привести к катастрофическим последствиям.
Ранее журнал The National Interest сообщал, что Москва – единственный в мире город, защищенный ядерными ракетами. Подобную защиту российская столица получила благодаря договору между СССР и США в 1972 году, который позволял сторонам иметь одну систему противоракетной обороны в любой точке страны. Советские власти решили оборонять Москву, тогда как американское руководство приняло решение защищать военную базу в штате Северная Дакота.
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