СМИ опубликовали карту районов США, которые «подвергнутся российским ядерным атакам»

В интернете опубликована карта военных объектов США, по которым Россия в случае ядерной войны нанесет удары. Карту составил писатель Стивен Шварц . Ее опубликовал портал Business Insider

«В Нью-Йорке или Лос-Анджелесе могут считать себя центром мира, с точки зрения приоритетов в вопросе ядерного удара в действительности они не так важны, как Северная Дакота или Монтана», - заявил Шварц. Писатель утверждает, что со времён холодной войны в Москве и Вашингтоне существуют планы того, как «наилучшим образом вести ядерную войну друг против друга». По версии Шварца, обе стороны придерживаются концепции «умной ядерной войны», которая подразумевает нанесение ударов по особо важным объектам инфраструктуры противника. Автор статьи отмечает, что даже удары по малонаселенным местам могут привести к катастрофическим последствиям.