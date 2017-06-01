Очевидцы сообщили о взрыве и густом дыме рядом с Ватиканом

Рядом с Ватиканом, предположительно, произошел взрыв. Пользователи социальных сетей публикую фото с густым дымом в районе инцидента. Об этом сообщает издание The Mirror

«Я только что слышал взрыв. Пожар в Ватикане?» — написал один из пользователей.

And I just heard an explosion. Fire at the Vatican? pic.twitter.com/Rgo6qxoEM8 — Mountain Butorac (@MountainButorac) 1 июня 2017 г.

В публикации отмечается, что инцидент произошел после того, как Ватикан выступил с жесткой критикой в адрес американских властей в связи с их позицией по вопросам изменения климата. Официальных комментариев о произошедшем до сих пор не поступало.