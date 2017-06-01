Шарий рассказал об истеричности Порошенко

Причиной увольнения министра информационной политики Украины Юрия Стеця могла быть истерикой президента страны Петра Порошенко из-за распространенных украинским каналом фейковых новостей. Такое предположение к интервью «Ленте.ру» в четверг, 1 июня, высказал журналист и блогер Анатолий Шарий

«Зная истеричность Порошенко, я могу представить какой он закатил скандал в своей администрации, как распекал Стеця. Говорят про проблемы со здоровьем. Думаю, после истерик Порошенко эти проблемы стали такими, что иного выхода, кроме отставки, уже и не было», — прокомментировал он отставку Стеця.

Ранее в этот же день портал «Главновости» сообщил, что Роман Чайка и Богдан Буткевич — журналисты «5 канала», который принадлежит Порошенко, в конце мая в эфире опубликовали сведения якобы компрометирующие Шария и личные данные последнего. Позже Шарий сообщил, что намеренно подсунул ведущим канала ложные данные. Это послужило поводом для отставки Стеця.

Журналист Буткевич был также фигурантом другого медийного скандала. 18 мая директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная направила заявление в полицию по поводу заявлений Буткевича в прямом эфире 10 мая. Тогда он призывал расстреливать участников акции «Бессмертный полк».

Анатолий Шарий — известный блогер, который критикует украинские СМИ за разжигание розни и некомпетентность.