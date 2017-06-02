Российские знаменитости задолжали Латвии

На сайте городской думы Юрмалы опубликован список налоговых должников, которые не оплатили пошлину на недвижимость. В данный перечень попали данные нескольких известных россиян.

В опубликованном списке указаны имена, фамилии и даты рождения тех, кто не заплатил налог в 2017 году. Род деятельности должника в документе не указан, но доступные данные соответствуют данным президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка , певицы Ларисы Долиной, певца Бориса Моисеева , а также жены артиста Аркадия Укупника Натальи.

Пока должникам вынесли только предупреждение о задолженности. Если они его проигнорируют и не произведут оплату, то дело передадут судебному исполнителю.