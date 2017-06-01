Под Гданьском поляки избили украинских гастарбайтеров с криками «Домой, к*****!»

В Польше местные жители напали на дом под Гданьском, где живут украинские гастарбайтеры. Атакующие, используя палки, разбитые бутылки и бейсбольную биту, избили нескольких граждан Украины. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Zaxid.net.

В ночь на 28 мая несколько десятков пьяных местных жителей начали забрасывать камнями жилище гастарбайтеров, выкрикивая ксенофобские лозунги. Как отмечает издание, нападавшие кричали: «П***** (уезжайте — прим. «Ленты.ру» ) на Украину», «Польша для поляков!», «Домой, к***** (нецензурное ругательство — прим. «Ленты.ру»)!»

Затем местные жители напали на украинцев и их работодателя-гражданина Польши, который пытался их защитить. Полиция задержала семерых из инициаторов стычки — почти все они находились в состоянии алкогольного обвинения. Прокуратура возбудила уголовное дело «на основании преступления на почве этнической и расовой ненависти».

В январе в польском Ряшеве неизвестные избили украинских студентов в ходе дискуссии о том, какой стране — Польше или Украине принадлежит Львов.

В декабре 2016-го в польском Перемышле прошло ежегодное мероприятие «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».