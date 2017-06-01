СМИ опубликовали карту районов США, которые «подвергнутся российским ядерным атакам»

Американский писатель Стивен Шварц в своей новой книге Атомный аудит приводит карту ядерных объектов США, по которым Россия якобы может нанести удары в случае масштабного военного конфликта, передает Business Indsider .

Шварц утверждает , что со времен холодной войны США и Россия разработали планы о том, как наилучшим образом вести ядерную войну друг против друга .

Так, страны придерживаются тактики умной ядерной атаки, подразумевающей нанесение ударов по конкретным объектам противника.

Писатель полагает, что несмотря на то, что Нью-Йорке или Лос-Анджелесе могут считать себя центром мира, с точки зрения приоритетов в вопросе ядерного удара, в действительности они не так важны, как Северная Дакота или Монтана .

Вместе с тем, заключает Шварц, даже удар по малонаселенным районам США может привести к катастрофическим последствиям.