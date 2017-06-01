Обзор зарубежной прессы: Новый вид афер на Украине

Новый вид афер на Украине: у киевлян выбивают фиктивные долги

На Украине преступники придумали новый способ мошенничества. Как пишут «Вести-Украина» , схема заключается в том, что фиктивная фирма оформляет кредит на имя жертвы, после чего коллекторы требуют вернуть долг с процентами.

Отмечается, что махинации замечены в банках, которые находятся в стадии ликвидации. Пострадавшими от действий таких злоумышленников могут быть несколько сотен человек, говорится в статье. Сумма наживы преступников составляет порядка 15 млн гривен. По мнению экспертов, в преступной цепочке задействованы работники банков.

Пользователи Twitter обнаружили «советский» след в сообщении Трампа

Интернет-пользователи по всему миру гадают над значением загадочного шифра, который в своем Twitter опубликовал президент США Дональд Трамп. В ночь с 30 на 31 мая он написал: «Несмотря на постоянный негатив в СМИ covfefe». Как пишет The Indepdendent , некоторые пользователи развели настоящую конспирологию, обсуждая смысл слова «covfefe».

Так, они обнаружили: если вбить слово covfefe в Google Translate и сообщить сервису, что это слово русское, то он переведет его как «советский». Издание отмечает, что это натолкнуло пользователей Twitter на определенные размышления. Между тем самая популярная версия происхождения поста заключается в том, что Дональд Трамп, скорее всего, хотел написать слово «освещение» (coverage – ред.), но ошибся и отправил незаконченный твит.

Ввести визы с Россией Украине мешают шесть миллионов гастарбайтеров

Верховной Раде начались визовые баталии – предлагается ввести визовый режим с Россией. Эта идея не нова, однако воплощать ее народные избранники не спешат по многим соображениям. В первую очередь, они опасаются, что пострадают интересы тех избирателей, которые ездят на заработки в Россию, сообщает «24 канал»

«Это очень долгая дискуссия, глубокая дискуссия, потому что есть шесть миллионов рабочих, еще есть много нюансов. Но я глубоко уверен, что другого варианта у нас нет», – заявил Игорь Гузь, депутат от «Народного фронта». Другие депутаты считают, что эта идея – популизм, так как в России работают несколько миллионов человек, причем не только с Восточной Украины. Если визовый режим с Россией все же примут, то полноценную отдачу можно получить только в случае активной работы СБУ , резюмирует издание.

Человек, угрожающий будущему Трампа

После того как Дональд Трамп стал президентом США, российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк стал везде на слуху – как ключевая фигура в тайных контактах России со штабом Дональда Трампа. «Он был серым российским дипломатом. Теперь он – человек, угрожающий будущему Трампа», – пишет Politiken.

Американская пресса активно обсуждает не столько сами контакты между кандидатом в президенты и его коллегами с российским дипломатом, сколько то, что эти контакты пытались скрыть. При этом российским СМИ явно нравилось внимание к Кисляку. Однако скоро Кисляк сменит должность – срок работы на посту посла в Вашингтоне заканчивается через несколько месяцев, пишет издание. Его назначают на пост руководителя нового представительства России в ООН по борьбе с терроризмом.

Обама приобрел в Вашингтоне дом за $8,1 млн

The Washington Post Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель купили роскошный коттедж в престижном районе Калорама в окрестностях Вашингтона. Стоимость недвижимости составляет $8,1 млн, пишет

Издание уточняет, что в доме восемь спален и 10 санузлов, его общая площадь составляет 8,2 тыс. кв. футов. Супруги Обама некоторое время снимали этот коттедж, но приняли решение о покупке. Дело в том, что им предстоит жить в Вашингтоне до тех пор, пока их младшая дочь Саша не закончит школу.