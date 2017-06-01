В понедельник Служба безопасности Украины провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам РФ якобы "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины". В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергают, заявив, что ни у сотрудников, ни руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.

"Я не имею права разглашать данные досудебного расследования, поскольку этот обыск только закончился. Но мы там нашли много чего интересного и, поверьте, это интересное так или иначе связано с Россией", — сказал Грицак в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112. Украина".