Выступая на молитвенном завтраке, где собралось руководство Украины, чтобы помолиться за страну, Тимошенко сообщила, что недавно на телевидении у нее был "тяжелый эфир" с лидером крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Герасимовым, в ходе которого наблюдалась "схватка" политиков. После этого Тимошенко заявила, что просит у него прощения за эту дискуссию, и также у всех, кого могла обидеть.

"Я хочу сделать шаг и сказать, что нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом. Я хочу попросить прощения, если обидела Артура Герасимова или кого-либо в этом в зале, на Украине, и хочу пожать ему руку", — сказала Тимошенко, подошла к Герасимову и обняла его. Выступление Тимошенко транслировал телеканал "112 Украина".