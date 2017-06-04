Мэр Риги сообщил о победе своей партии на муниципальных выборах

Мэр Риги Нил Ушаков в эфире радиостанции Baltkom сообщил о победе на местных выборах коалиции партий «Согласие» и «Честь служить Риге». «Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у "Согласия" не просто первое место но и большинство голосов избирателей. Я хочу сказать большое спасибо всем за поддержку: всем рижанам, которые пришли на выборы, всем, кто поддерживал, активистам»,— заявил он.

Господин Ушаков также сказал, что у его партии «впереди большая работа, этим летом никому скучать не придется».

После обработки данных со 107 из 158 избирательных участков коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» набирает 51,69% голосов. У коалиции партий «Латвийское объединение регионов» и «Развитию Латвии» — 13,38% голосов, а у Новой консервативной партии — 13,12%. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты. Явка превысила 50%.