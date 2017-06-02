Трамп оставил белый след на руке вьетнамского премьера

Президент США Дональд Трамп так сильно пожал руку вьетнамского премьера, что на ней остался белый след. На данный факт обратила внимание газета The Independent . Нгуен Суан Фук встречался с хозяином Белого дома в Вашингтоне 31 мая.

WATCH: President Trump meet with the Prime Minister of Vietnam at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/hioAexABSh — FOX Business (@FoxBusiness) 31 мая 2017 г.

«Те, кто находился в комнате, могли заметить отпечаток на руке, так что господин Трамп подтвердил свою репутацию в качестве обладателя необычного рукопожатия», — отмечает издание.