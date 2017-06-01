Обама купил особняк с восемью спальнями за восемь миллионов долларов

Отмечается, что особняк расположен в районе Калорама на северо-западе Вашингтона.

Недалеко от нового жилища Обамы находится дом Иванки Трамп, дочери действующего президента США Дональда Трампа

После того, как чета Обама покинула Белый дом, они снимали этот особняк. Сейчас экс-президент решил выкупить жилье.

Семья Обамы намерена прожить в столице США еще как минимум два с половиной года. За это время дочь Обамы Саша закончит среднюю школу в Вашингтоне.

Известно, что ранее этот дом принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. В самом особняке расположены восемь спален и десять санузлов.