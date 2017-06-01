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Обама купил особняк с восемью спальнями за восемь миллионов долларов
Фото: Ralf Hirschberger / DPA / Globallookpress.com
Бывший президент США Барак Обама приобрел в Вашингтоне дом стоимостью 8,1 миллионов долларов, сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что особняк расположен в районе Калорама на северо-западе Вашингтона.
Недалеко от нового жилища Обамы находится дом Иванки Трамп, дочери действующего президента США Дональда Трампа.
После того, как чета Обама покинула Белый дом, они снимали этот особняк. Сейчас экс-президент решил выкупить жилье.
Семья Обамы намерена прожить в столице США еще как минимум два с половиной года. За это время дочь Обамы Саша закончит среднюю школу в Вашингтоне.
Известно, что ранее этот дом принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. В самом особняке расположены восемь спален и десять санузлов.
Особняк бывшего президента США занимает второе место по стоимости в районе Калорама. Он уступает лишь дому основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса, который стоит около 23 миллионов долларов.
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