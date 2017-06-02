Трамп пугает состоятельных американцев

Состоятельный класс США довольно быстро теряет уверенность в завтрашнем дне на фоне череды скандалов вокруг президента Дональда Трампа.

Как свидетельствуют данные компании Spectrem Group, которая рассчитывает индекс уверенности миллионеров (Millionaire Investor Confidence Index), в апреле индекс просел на 17 пунктов – рекордное падение. В исследовании компании отмечается, что 39% американцев, чье состояние превышает миллион долларов, избегают инвестиций – максимальный уровень с декабря 2013 года. Ключевые причины такого поведения – политика и скандалы связанные с новой администрацией Белого дома. В мае в газете The New York Times появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом опроверг эту информацию, заявив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование".

Как сообщали "Вести.Экономика", Дональд Трамп уволил Джеймса Коми, что вызывало неоднозначную реакцию со стороны как республиканцев, так и демократов. "Вчерашний драматический ответ на политический водоворот в Вашингтоне закончился. Назначение специального прокурора, возглавляющего расследование ФБР в отношении возможного влияния России на выборы в США, похоже, остановило падение доллара", - заявил главный валютный стратег компании Brown Brothers Harriman Марк Чендлер.

"Этого недостаточно, чтобы укрепить уверенность в том, что экономическая программа администрации Трамп вернулась на передний план, но этого достаточно, чтобы остановить падение на данный момент", - добавил он.