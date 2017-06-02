Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдум

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует по итогам работы учредительного собрания вынести на референдум проект новой конституции страны. Как передает РИА Новости, такое заявление он сделал эфире государственного телевидения.

«Новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет», — отметил Мадуро.

Реформированием основного закона займется учредительное собрание, созываемое по инициативе главы государства.

Решение Мадуро, о котором он объявил ранее, вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.

Массовые акции людей, недовольных правлением социалистов, продолжаются в стране с начала апреля. Они выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов. Число жертв столкновений превысило 50.