Белый дом об опечатке Трампа в Twitter: люди знают, что он имел в виду

Слова Спайсера рассмешили журналистов на брифинге. 31 мая президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter фразу «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Сообщение в незаконченном виде, в котором использовалось несуществующее слово, оставалось в аккаунте у главы государства пять часов, после чего было удалено. Публикация набрала 150 тысяч лайков и 120 тысяч ретвитов. Слово covfefe за сутки стало самым популярным хэштегом в американском сегменте Twitter.

Сенатор Эл Франкен пошутил, что слово «covfefe» переводится с идиша как «мне пора спать». Вероятно, Трамп имел в виду слово «coverage», что означает «освещение в СМИ».