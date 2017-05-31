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Белый дом об опечатке Трампа в Twitter: люди знают, что он имел в виду
В Белом доме прокомментировали опечатку Дональда Трампа, заявив, что «люди знают, что он имел в виду». С таким заявлением выступил официальный представитель главы государства Шон Спайсер. Об этом сообщает РИА Новости.
Слова Спайсера рассмешили журналистов на брифинге. 31 мая президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter фразу «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Сообщение в незаконченном виде, в котором использовалось несуществующее слово, оставалось в аккаунте у главы государства пять часов, после чего было удалено. Публикация набрала 150 тысяч лайков и 120 тысяч ретвитов. Слово covfefe за сутки стало самым популярным хэштегом в американском сегменте Twitter.
Сенатор Эл Франкен пошутил, что слово «covfefe» переводится с идиша как «мне пора спать». Вероятно, Трамп имел в виду слово «coverage», что означает «освещение в СМИ».
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